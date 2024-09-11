Супруга Макрона появится в популярном сериале Netflix
Супруга французского президента Брижит Макрон сыграет эпизодическую роль в популярном сериале Netflix «Эмили в Париже», пишут местные СМИ.
Макрон появится в роли себя в четвертом сезоне сериала, премьера которого состоится уже 12 сентября. По данным источников, первая леди Франции не получала никаких особых указаний на съемках по одежде и внешнему виду. Это с учетом того, что в сериале создатели уделяют особое внимание стилистическим находкам и «лукам» главных героев.
По сюжету сериала американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе, но влюбляется в сам город и его людей настолько, что уже не готова возвращаться обратно. Сериал наполнен целым рядом любовных линий, а также призван передать эстетику Парижа, передает «Радиоточка НСН».
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