Супруга Макрона появится в популярном сериале Netflix

Макрон появится в роли себя в четвертом сезоне сериала, премьера которого состоится уже 12 сентября. По данным источников, первая леди Франции не получала никаких особых указаний на съемках по одежде и внешнему виду. Это с учетом того, что в сериале создатели уделяют особое внимание стилистическим находкам и «лукам» главных героев.

По сюжету сериала американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе, но влюбляется в сам город и его людей настолько, что уже не готова возвращаться обратно. Сериал наполнен целым рядом любовных линий, а также призван передать эстетику Парижа, передает «Радиоточка НСН».



