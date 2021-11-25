Netflix проверят на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Министерство внутренних дел проверит сервис Netflix на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. С соответствующим обращением в ведомство обратилась общественный омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец, пишут «Ведомости».

Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду

Общественный деятель сообщила в МВД, что Netflix демонстрирует сериалы и фильмы, посвященные ЛГБТ-тематике, под маркировкой «16+». Баранец уже получила уведомление от министерства о том, что обращение будет рассмотрено.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что столичное управление МВД занялось делом о ЛГБТ-пропаганде. Согласно законодательству, на ответы по таким запросам отводится 30 дней.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПроверкаМВДЛГБТNetflix
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры