Netflix проверят на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних
Министерство внутренних дел проверит сервис Netflix на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. С соответствующим обращением в ведомство обратилась общественный омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец, пишут «Ведомости».
Общественный деятель сообщила в МВД, что Netflix демонстрирует сериалы и фильмы, посвященные ЛГБТ-тематике, под маркировкой «16+». Баранец уже получила уведомление от министерства о том, что обращение будет рассмотрено.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что столичное управление МВД занялось делом о ЛГБТ-пропаганде. Согласно законодательству, на ответы по таким запросам отводится 30 дней.
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