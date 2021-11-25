Netflix проверят на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Общественный деятель сообщила в МВД, что Netflix демонстрирует сериалы и фильмы, посвященные ЛГБТ-тематике, под маркировкой «16+». Баранец уже получила уведомление от министерства о том, что обращение будет рассмотрено.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что столичное управление МВД занялось делом о ЛГБТ-пропаганде. Согласно законодательству, на ответы по таким запросам отводится 30 дней.

