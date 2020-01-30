Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение израильтянки Иссахар

Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево, так как в ее багаже нашли наркотики. Девушка возвращалась в Израиль через Москву. Суд приговорил девушку к 7,5 года колонии.

В четверг, 30 января, стало известно, что израильтянка была освобождена из колонии, сообщает «Свободная пресса».

Отметим, что главной целью визита Нетаньяху является обсуждение предложенного США плана по урегулированию арабо-израильского конфликта. Президент США Дональд Трамп поспешил назвал его «сделкой века», отмечает Газета.ру

