Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение израильтянки Иссахар

30 января 202012:01

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.

«Хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа за быстрое решение освободить Нааму Иссахар», - сказал Нетаньяху во время встречи с российским президентом в Москве.

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Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево, так как в ее багаже нашли наркотики. Девушка возвращалась в Израиль через Москву. Суд приговорил девушку к 7,5 года колонии.

В четверг, 30 января, стало известно, что израильтянка была освобождена из колонии, сообщает «Свободная пресса».

Отметим, что главной целью визита Нетаньяху является обсуждение предложенного США плана по урегулированию арабо-израильского конфликта. Президент США Дональд Трамп поспешил назвал его «сделкой века», отмечает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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