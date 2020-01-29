После предложенной «сделки века» Трампа назвали в Израиле главным сионистом
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля заявил в эфире НСН, что Израиль, несмотря на недовольство Палестины, план будет осуществлять.
Президент США Дональд Трамп представил «сделку века» по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. План предполагает сосуществование израильского и палестинского государств, а также увеличение занимаемых палестинцами территорий более чем вдвое, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. В плане прописана заморозка на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН заявил, что Трамп – самый большой сионист из всех президентов США.
«Трамп продолжает себя вести очень хорошо по отношению к Израилю, можно сказать, что он – большой сионист. Никто и никогда ранее не был к нам так добр. Но объяснить это просто. Единственные, кто поддерживает Трампа в Израиле – это евангелисты, а его вице-президент - один из лидеров евангелистов. Чтобы завоевать доверие своих избирателей, он должен помогать Израилю», - назвал причину собеседник НСН.
«С точки зрения Израиля план Трампа очень симпатичный, дружественный. Никто большим сионистом из президентов США, чем Трамп, не был»
И пока Израиль готовится начать осуществлять «сделку века», в Корпусе стражей исламской революции считают, что план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной является односторонним шагом, который обречен на провал. Как отметил заместитель по политическим вопросам (КСИР, элитные части ВС Ирана) Йадолла Джавани, Трамп представил односторонний план, в котором есть только интересы Израиля, поддерживаемого США.
«Палестина хочет создать свое государство, но это невозможно. У нее уже нет поддержки в арабском мире. И я не вижу механизм реализации плана господина Трампа, потому что и палестинская сторона его не приняла. Израиль же начнет в ближайшие дни осуществлять идею, наша юриспруденция на реке Иордан будет продвинута на все израильские анклавы и поселения. Может быть, эта программа и спасет Трампа на будущих выборах», - предположил экс-дипломат Алекс Векслер.
В плане Трампа говорится, что «палестинцы заслуживают намного лучшей жизни». В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского. Глава Белого дома считает, что это беспроигрышная возможность для Израиля и Палестины. Так же план сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
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