После предложенной «сделки века» Трампа назвали в Израиле главным сионистом

Президент США Дональд Трамп представил «сделку века» по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. План предполагает сосуществование израильского и палестинского государств, а также увеличение занимаемых палестинцами территорий более чем вдвое, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. В плане прописана заморозка на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН заявил, что Трамп – самый большой сионист из всех президентов США.

«Трамп продолжает себя вести очень хорошо по отношению к Израилю, можно сказать, что он – большой сионист. Никто и никогда ранее не был к нам так добр. Но объяснить это просто. Единственные, кто поддерживает Трампа в Израиле – это евангелисты, а его вице-президент - один из лидеров евангелистов. Чтобы завоевать доверие своих избирателей, он должен помогать Израилю», - назвал причину собеседник НСН.