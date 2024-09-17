«Нет злого умысла»: Адвокат об ответственности за перевозку предметов с излучением
Личные вещи могут содержать следы радиации из-за различных элементов или деталей или нахождения близко к производству, заявил НСН Марат Файзуллин.
Граждане не несут ответственности, если они приобрели предмет, который издает радиационное излучение, так как такие случаи периодически встречаются. Об этом НСН рассказал адвокат Марат Файзуллин.
Таможенники нашли у китайца часы с радиацией в 16 раз выше допустимой, сообщили в пресс-службе ФТС. Мужчину задержали в Шереметьево: когда он проследовал через «зеленый» коридор, на его багаж среагировала система радиационного контроля. Часы изъяли и направили на экспертизу. Китаец сказал, что купил часы на барахолке. Файзуллин отметил, что превышение нормы в 16 раз – это не критично.
«У меня даже у самого один раз была такая история. Я купил, будучи в туристической поездке в Лондоне, будильник сувенирный. И у меня на таможне его проверяли несколько раз. То есть на предмет вот этого излучения. Ну, конечно, не в 16 раз, но был повышенный фон. Это может быть при промышленном производстве. Есть какие-то контрольные датчики с элементами радиоактивными. Они там незначительные. Бывают излучения, но аппаратура настроена достаточно тонко и вылавливает такие вещи. То есть здесь злого умысла нет. Он не знал, что у него такой предмет, который «фонит». И поэтому ответственности в данном случае нет. Гражданин не обязан проверять товары на излучение. Конечно, в интернете специальные датчики продаются и можно проверить на радиацию. В 16 раз - это не так уж и много. В Москве можете найти места, где есть в сто раз превышения радиационного фона. К сожалению, у нас дисциплина с радиоактивными веществами, порой, на низком уровне», - добавил он.
Ранее стало известно, что польские власти объявили награду за обнаружение потерянного прибора, содержащего источник радиоактивного излучения, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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