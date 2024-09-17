«Нет злого умысла»: Адвокат об ответственности за перевозку предметов с излучением

«У меня даже у самого один раз была такая история. Я купил, будучи в туристической поездке в Лондоне, будильник сувенирный. И у меня на таможне его проверяли несколько раз. То есть на предмет вот этого излучения. Ну, конечно, не в 16 раз, но был повышенный фон. Это может быть при промышленном производстве. Есть какие-то контрольные датчики с элементами радиоактивными. Они там незначительные. Бывают излучения, но аппаратура настроена достаточно тонко и вылавливает такие вещи. То есть здесь злого умысла нет. Он не знал, что у него такой предмет, который «фонит». И поэтому ответственности в данном случае нет. Гражданин не обязан проверять товары на излучение. Конечно, в интернете специальные датчики продаются и можно проверить на радиацию. В 16 раз - это не так уж и много. В Москве можете найти места, где есть в сто раз превышения радиационного фона. К сожалению, у нас дисциплина с радиоактивными веществами, порой, на низком уровне», - добавил он.

Ранее стало известно, что польские власти объявили награду за обнаружение потерянного прибора, содержащего источник радиоактивного излучения, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

