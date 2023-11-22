Экс-губернатор Иркутской области ответил группе «Чайф» на критику стадиона
Сергей Левченко заявил в эфире НСН, что нынешние власти не справляются со своими обязанности и не решают проблему старых зданий, которым давно требуется реставрация.
Власти Иркутска закрывают глаза на старые здания в городе, которым давно требуется реставрация, этот вопрос даже никем не обсуждается, заявил бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы Сергей Левченко в беседе с НСН.
Накануне гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал иркутский Дворец спорта «Труд», в котором музыканты выступали с концертом 21 ноября. Он призвал власти города «не позориться», а лидер коллектива Владимир Шахрин посоветовал иркутянам выбрать губернатором только того кандидата, кто даст обещание построить новую площадку для проведения концертов. Левченко счел критику со стороны музыкантов обоснованной.
«Что касается Дворца спорта «Труд», ему очень много лет, он находится в самом центре города – это определенная визитная карточка. Все самые известные наши артисты в нем побывали за эти десятки лет. Конечно, его состояние оставляет желать лучшего, потому что эксплуатируется он достаточно интенсивно. Им пользуются и организации, которые проводят соревнования, и приезжающие артисты. К сожалению, на сегодняшний день не находится желания у городских и областных властей его привести в нормальный порядок. Я не слышал, чтобы кто-то всерьез озаботился этой проблемой – никакого проекта нет, никто деньги на него не ищет», - отметил он.
При этом депутат подчеркнул, что и другие объекты в городе давно нуждаются в реставрации, но власти игнорируют этот вопрос.
«А это только один из многих объектов в городе, которым требуется реконструкция. Происходит затухание всех наших строительных проектов, это плохо, но это так. Чиновники не чувствуют своей обязанности это сделать, ведь в официальный перечень обязанностей руководителей реставрация не входит. Поэтому для них это все не так важно, на втором и третьем плане. Нынешние иркутские власти со своими обязанностями не справляются, они чувствуют себя временщиками», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Владимир Шахрин рассказывал, что программа текущего тура группы такая душевная, что ее легче играть не в Дворцах спорта, а в сидячих залах, так как она камерная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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