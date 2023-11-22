Экс-губернатор Иркутской области ответил группе «Чайф» на критику стадиона

«Что касается Дворца спорта «Труд», ему очень много лет, он находится в самом центре города – это определенная визитная карточка. Все самые известные наши артисты в нем побывали за эти десятки лет. Конечно, его состояние оставляет желать лучшего, потому что эксплуатируется он достаточно интенсивно. Им пользуются и организации, которые проводят соревнования, и приезжающие артисты. К сожалению, на сегодняшний день не находится желания у городских и областных властей его привести в нормальный порядок. Я не слышал, чтобы кто-то всерьез озаботился этой проблемой – никакого проекта нет, никто деньги на него не ищет», - отметил он.

При этом депутат подчеркнул, что и другие объекты в городе давно нуждаются в реставрации, но власти игнорируют этот вопрос.

«А это только один из многих объектов в городе, которым требуется реконструкция. Происходит затухание всех наших строительных проектов, это плохо, но это так. Чиновники не чувствуют своей обязанности это сделать, ведь в официальный перечень обязанностей руководителей реставрация не входит. Поэтому для них это все не так важно, на втором и третьем плане. Нынешние иркутские власти со своими обязанностями не справляются, они чувствуют себя временщиками», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Владимир Шахрин рассказывал, что программа текущего тура группы такая душевная, что ее легче играть не в Дворцах спорта, а в сидячих залах, так как она камерная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

