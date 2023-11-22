«Хорош позориться!»: Лидер «Чайф» пристыдил власти Иркутска за плохой стадион

«Ну, теперь хотя бы жопе легче сидеть», - высказался Бегунов, и уточнил, что претензия адресована не к жителям Иркутска, а к «верхам».

Претензию гитариста поддержал и лидер «Чайф» Владимир Шахрин, который призвал жителей на следующих губернаторских выборах проголосовать за только за того кандидата, который пообещает построить концертный зал.

В 2018 году группа уже выступала в ДС «Труд». Тогда музыканты назвали концертную площадку «сараем» и акцентировали внимание на плохом звуке во время выступления.



Ранее Владимир Шахрин рассказывал, что программа текущего тура группы такая душевная, что ее легче играть не в Дворцах спорта, а в сидячих залах, так как она камерная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

