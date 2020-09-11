Нет прививки – нет загранки. Рецепт от Минздрава

Почти половина россиян не собираются делать прививку от коронавируса. Такие результаты дал опрос общественного мнения, проведенный Высшей школой экономики. При этом 45,6% вообще не планируют прививаться от COVID-19, еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года. Доля тех, кто готов сразу сделать прививку, как только появится такая возможность, составила 13,2% респондентов. Более того, в случае появления симптомов коронавируса или гриппа почти треть населения не планирует обращаться к врачам либо будут это делать только в критических случаях с угрозой для жизни.

Тем временем, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России вновь обрела негативную динамику. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в целом по стране повышается третий день подряд. В пятницу этот показатель составил 5 504 случая, днем ранее - 5 363 случая, до этого - 5 218. На фоне такой динамики опубликованные ВШЭ итоги опроса действительно могут вызывать определенное беспокойство. Но не драконовские же меры…

В стремлении дополнительно мотивировать не желающее прививаться население Минздрав озвучил довольно иезуитскую инициативу: вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательным условием для зарубежных поездок - как загранпаспорт. Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев пояснил, что тесты, которых сейчас достаточно для посещения большинства открывших свои границы стран, дают уверенность, что у человека нет COVID-19 только на ограниченный период времени. Единственная гарантия, что человек не подхватит коронавирус и не станет источником заражения для других - это прививка, указали в Минздраве.

Возможную привязку наличия или отсутствия прививки от коронавируса к свободе перемещения НСН уже предсказывала, рассуждая о том, по какому пути пойдет прививочная кампания в стране, «военному» или «полицейскому». Апробированная в разгар пандемии система тотального пропускного режима позволяет зашить в пропуск с QR-кодом не только номера автомобилей и карт «Тройка», но и данные о прививках. Есть отметка о прививке – проходи, нет – твои проблемы.

Идея Минздрава в случае ее реализации станет только «первой ласточкой»: нет прививки – нет загранки. А дальше все, что угодно, можно будет поставить в зависимость от наличия или отсутствия прививок: детсад, школа, вузы, госслужба, кредиты, свобода перемещения по стране, да хоть поход в магазин. Была бы политическая воля.

