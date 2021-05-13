«Нет на повестке». Песков прокомментировал возможность проведения амнистии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждался вопрос об амнистии в связи с 76-й годовщиной Победы или Дня России, сообщает РИА Новости.

«Ничего такого нет на повестке», - рассказал он журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в два раза сократилось тюремное население, сообщает RT. Также он рассказал, что число людей, в отношении которых применяются меры пресечения в виде содержания под стражей, сократилось в четыре раза.

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ФОТО: pixabay.com
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