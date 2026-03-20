Стало известно, в какой сфере чаще всего подрабатывали пенсионеры
Число предложений о подработке в складской логистике с пометкой доступности для исполнителей пенсионного возраста этой зимой выросло на 63% за год, рассказали в сервисе временной занятости «Авито Подработка».
Там отметили, что такие специалисты в среднем получают 6394 рублей за смену.
Кроме того, количество предложений в сфере строительства и ремонта выросло в 2,2 раза (+117%), где средний доход достиг 93329 рублей в месяц, а спрос на строителей вырос на 189%.
В сегменте финансов и логистики число предложений для пенсионеров увеличилось на 79% со средним доходом 4888 рублей за смену; особенно востребованы оказались специалисты по закупкам (+62%), которым в среднем предлагали 54942 рубля в месяц. При этом итоговый доход может варьироваться в зависимости от региона, числа смен и условий заказчика.
Горячие новости
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной
- МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей
- Без скрытых цен: Как в России ограничат покупки в рассрочку
- СМИ: Россия предложила США сделку по разведданным
- Владельцев электромобилей предупредили о проблемах с сервисом
- Распутина может лишиться дома из-за долгов мужа
- Российский фильм «Охотник» попал в шорт-лист Фестиваля европейского кино
- СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток
- «Миллиарды тромбов!»: Врач запретил ровесникам Чака Норриса кардиотренировки
- Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены