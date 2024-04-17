«Нет ботнету»: Россиянам посоветовали скачивать приложения из официальных источников

Злоумышленники могут втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы, привлекая к DDoS-атакам на государственные ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Он заявил, что в данный момент нельзя исключать риск, что установленная программа для построения VPN-соединения будет содержать какой-либо дополнительный функционал. Чигин призвал россиян устанавливать на смартфоны антивирус.

«Установка любого программного обеспечения, не только VPN-сервисов, из ненадежного источника всегда влечет за собой риски незапланированно "приобрести" вредоносный функционал. Поэтому устройства пользователей, на которые такое ПО установлено, рискуют стать частью ботнета, к примеру, помайнить злоумышленнику биткоинов. Чтобы случайно не отдать свои вычислительные мощности в распоряжение злоумышленника, в первую очередь, необходимо соблюдать цифровую гигиену и не пользоваться ПО из ненадежных источников. Не лишним будет использовать на устройстве антивирусное ПО, которое в большинстве случаев позволит выявить аномальное поведение таких приложений. Невооруженным взглядом довольно сложно понять, что скачиваемый контент содержит вредоносную загрузку, поэтому лучшей мерой будет именно профилактика», - заявил он.

Ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский заявил «Радиоточке НСН», что полная блокировка VPN-сервисов не поможет в борьбе с мошенниками. При этом столь радикальная мера навредит работе частных российских компаний, поскольку VPN, в первую очередь, является средством для обеспечения безопасности.