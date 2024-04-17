«Нет ботнету»: Россиянам посоветовали скачивать приложения из официальных источников
Прежде чем устанавливать на смартфон различные приложения, включая VPN, стоит загрузить антивирус, сказал НСН Денис Чигин.
Скачивая приложения на смартфон, стоит отдавать предпочтение официальным и проверенным источникам, рассказал НСН руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин.
Злоумышленники могут втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы, привлекая к DDoS-атакам на государственные ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Он заявил, что в данный момент нельзя исключать риск, что установленная программа для построения VPN-соединения будет содержать какой-либо дополнительный функционал. Чигин призвал россиян устанавливать на смартфоны антивирус.
«Установка любого программного обеспечения, не только VPN-сервисов, из ненадежного источника всегда влечет за собой риски незапланированно "приобрести" вредоносный функционал. Поэтому устройства пользователей, на которые такое ПО установлено, рискуют стать частью ботнета, к примеру, помайнить злоумышленнику биткоинов. Чтобы случайно не отдать свои вычислительные мощности в распоряжение злоумышленника, в первую очередь, необходимо соблюдать цифровую гигиену и не пользоваться ПО из ненадежных источников. Не лишним будет использовать на устройстве антивирусное ПО, которое в большинстве случаев позволит выявить аномальное поведение таких приложений. Невооруженным взглядом довольно сложно понять, что скачиваемый контент содержит вредоносную загрузку, поэтому лучшей мерой будет именно профилактика», - заявил он.
Ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский заявил «Радиоточке НСН», что полная блокировка VPN-сервисов не поможет в борьбе с мошенниками. При этом столь радикальная мера навредит работе частных российских компаний, поскольку VPN, в первую очередь, является средством для обеспечения безопасности.
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