Несколько улиц в центре Москвы в выходные станут пешеходными
Несколько улиц в центре Москвы закроют для автомобилей и СИМ из-за проведения фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши». Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.
В частности, пешеходными станут улицы Большая Никитская, Малая Бронная и Большая Дмитровка, а также прилегающие переулки: Газетный, Дмитровский, Малый Кисловский, Калашный, Козицкий, Средний Кисловский и другие.
Уточняется, что ограничения будут действовать с 06:00 13 июля до 23:59 14 июля. При этом на участках перекрытий введут и ограничения на парковку: с полуночи 12 июля до 23:59 14 июля.
Подъехать к месту проведения фестиваля на такси можно будет проехать по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, Охотный Ряд, Тверской, Петровке, а также по Тверскому и Страстному бульварам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля «Московское чаепитие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru