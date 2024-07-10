Несколько улиц в центре Москвы в выходные станут пешеходными

Несколько улиц в центре Москвы закроют для автомобилей и СИМ из-за проведения фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши». Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

В Москве пройдет масштабный фестиваль городского хозяйства

В частности, пешеходными станут улицы Большая Никитская, Малая Бронная и Большая Дмитровка, а также прилегающие переулки: Газетный, Дмитровский, Малый Кисловский, Калашный, Козицкий, Средний Кисловский и другие.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 06:00 13 июля до 23:59 14 июля. При этом на участках перекрытий введут и ограничения на парковку: с полуночи 12 июля до 23:59 14 июля.

Подъехать к месту проведения фестиваля на такси можно будет проехать по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, Охотный Ряд, Тверской, Петровке, а также по Тверскому и Страстному бульварам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля «Московское чаепитие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияФестивальМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры