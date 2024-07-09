В Москве пройдет масштабный фестиваль городского хозяйства

Фестиваль городского хозяйства пройдет в Москве 1 августа-8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Для гостей мероприятия столичный комплекс городского хозяйства подготовил мастер-классы, шоу, лекции, экскурсии и выставки. Посетителей ждут у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции «Спортивная».

На фестивале представят масштабную выставку интерактивных экспонатов и инсталляций о работе коммунальных служб, арт-объекты «Рукотворный город», гигантские петунии, «Кристаллы достижений». Кроме того, гостей ожидают мультимедийный экран в форме лампы накаливания, арт-объект «Зеленая тропа» с цветами города, инсталляция в виде пруда в разрезе.

Традиционно на форуме-фестивале состоится выставка спецтехники, в «Лужниках» представят около 100 машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона, в том числе снегоболотоход и робототехнический комплекс для тушения пожаров, а также эффектное экскаватор-шоу.

Для посетителей фестиваля запланированы тематические дни и мастер-классы, например, горожан научат основам оказания первой помощи. Маленькие гости смогут посетить занятия по лепке, плетению из бисера, мыловарению и другие. Кроме того, в «Лужниках» будет работать специальная зона детства с механическим аттракционом, современным игровым комплексом, батутами и площадкой для футбола и стритбола.

