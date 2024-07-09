В Москве пройдет масштабный фестиваль городского хозяйства
Фестиваль городского хозяйства пройдет в Москве 1 августа-8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Для гостей мероприятия столичный комплекс городского хозяйства подготовил мастер-классы, шоу, лекции, экскурсии и выставки. Посетителей ждут у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции «Спортивная».
На фестивале представят масштабную выставку интерактивных экспонатов и инсталляций о работе коммунальных служб, арт-объекты «Рукотворный город», гигантские петунии, «Кристаллы достижений». Кроме того, гостей ожидают мультимедийный экран в форме лампы накаливания, арт-объект «Зеленая тропа» с цветами города, инсталляция в виде пруда в разрезе.
Традиционно на форуме-фестивале состоится выставка спецтехники, в «Лужниках» представят около 100 машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона, в том числе снегоболотоход и робототехнический комплекс для тушения пожаров, а также эффектное экскаватор-шоу.
Для посетителей фестиваля запланированы тематические дни и мастер-классы, например, горожан научат основам оказания первой помощи. Маленькие гости смогут посетить занятия по лепке, плетению из бисера, мыловарению и другие. Кроме того, в «Лужниках» будет работать специальная зона детства с механическим аттракционом, современным игровым комплексом, батутами и площадкой для футбола и стритбола.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет
- Средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей
- Гендиректор «Глонасс» рассказал о хакерских атаках на систему «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО
- На юго-западе Москвы рабочий погиб при падении на стройке
- Орбан направил письмо ЕС по итогам встречи с Путиным
- Серийное производство авто на бывшем заводе GM начнут в 2026 году
- Премьер Индии назвал Россию партнером и в горе, и в радости
- Товарооборот России со странами ШОС увеличился на 25%
- В метро Москвы начали тестировать шеринг зонтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru