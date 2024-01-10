«Несколько раз в сутки»: Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин беседует с главой Минобороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день, сообщает ТАСС.
По его словам, вопрос о том, обсудил ли глава государства с министром проблемы, озвученные на встрече с вдовами бойцов, является по «меньшей мере странным».
«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин во время визита в Анадырь не был в магазинах, но знает уровень цен в них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru