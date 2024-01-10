«Несколько раз в сутки»: Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин беседует с главой Минобороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день, сообщает ТАСС.

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По его словам, вопрос о том, обсудил ли глава государства с министром проблемы, озвученные на встрече с вдовами бойцов, является по «меньшей мере странным».

«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин во время визита в Анадырь не был в магазинах, но знает уровень цен в них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Шойгу

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