«Это несерьезно!» В центре Гамалеи высмеяли турецкий спрей от COVID-19

«Для меня это несерьезно. Думаю, вреда от спрея не будет, а по поводу пользы большой вопрос. Известно, что носоглотка – это врата в организм. Закапать капли в нос – это щадящий, простой, легкий метод. Но у клеток слизистой носа на поверхности есть микроскопические ворсинки, которые выметают всё чужеродное. Так что первое введение препарата сталкивается с этой врожденной защитной реакцией», - отметил он.

Ученый задался вопросом, для кого предназначено новое лекарство и какой у него состав.

«Кому этот спрей собираются предлагать: здоровым или больным? Если для профилактики здоровым, то какая схема для этого придумана? Здоровый человек не будет себе ничего закапывать в нос. А больным носоглотку защищать поздно: вирус у них уже в крови, в легких. Также было бы интересно узнать о составе этого спрея», - отметил Ершов.

Ранее один из разработчиков яда «Новичок» Леонид Ринк заявил, что намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое будет бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

По его словам, новое средство также будет лечить красную волчанку, склеродермию, артрит, псориаз, аллергии и лейкозы, а также заболеваний легких.

