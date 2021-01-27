«Это несерьезно!» В центре Гамалеи высмеяли турецкий спрей от COVID-19
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи в эфире НСН выразил сомнение, что новый турецкий спрей сможет убить коронавирус за минуту.
Турецкие ученые разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает газета Daily Sabah. По словам одного из разработчиков, исследования начались еще до пандемии. Врачи утверждают, что спрей высоко эффективен не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН подверг сомнению эффективность турецкого спрея.
«Для меня это несерьезно. Думаю, вреда от спрея не будет, а по поводу пользы большой вопрос. Известно, что носоглотка – это врата в организм. Закапать капли в нос – это щадящий, простой, легкий метод. Но у клеток слизистой носа на поверхности есть микроскопические ворсинки, которые выметают всё чужеродное. Так что первое введение препарата сталкивается с этой врожденной защитной реакцией», - отметил он.
Ученый задался вопросом, для кого предназначено новое лекарство и какой у него состав.
«Кому этот спрей собираются предлагать: здоровым или больным? Если для профилактики здоровым, то какая схема для этого придумана? Здоровый человек не будет себе ничего закапывать в нос. А больным носоглотку защищать поздно: вирус у них уже в крови, в легких. Также было бы интересно узнать о составе этого спрея», - отметил Ершов.
Ранее один из разработчиков яда «Новичок» Леонид Ринк заявил, что намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое будет бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.
По его словам, новое средство также будет лечить красную волчанку, склеродермию, артрит, псориаз, аллергии и лейкозы, а также заболеваний легких.
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