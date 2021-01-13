Российские биологи подавили коронавирус с помощью змеиного яда

Российские биологи защитили человеческую клетку от коронавируса с помощью ферментов, входящих в состав змеиного яда. Предварительные итоги исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Группа учёных под руководством завлабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина выяснили, что оболочка нового коронавируса содержит молекулы, похожие по своей структуре на части клеточной мембраны, взаимодействующие с молекулами фосфолипаз А2 (PLA2) (одним из ферментов яда гадюк и других змей).

Биологи извлекли молекулы PLA2 из яда нескольких видов змей и проанализировали их структуру, а также действие на коронавирус. Как выяснилось, яд так или иначе подавлял размножение COVID-19 в культуре клеток.

По данным учёных, наиболее эффективен был яд гадюк Никольского: его ферменты не давали вирусу распространяться, мешая соединяться с рецепторами клеток, и уничтожали его частицы в питательной среде.

Отмечается, что доза фермента змеиного яда не нарушала жизнедеятельность клеток. Учёные считают, что открытие позволит использовать ферменты из яда различных видов змей для создания лекарств для борьбы с коронавирусом.

