«Неразумно и смешно». Кураев об отмене выходного на Рождество

«Более неудачного времени, чем нынешнее, для такой дискуссии просто нет. Страна и так накануне локдауна, в этих условиях кто-то говорит о сокращении праздников. Это неразумно и смешно», - отметил он.



Священнослужитель уточнил, с какими проблемами столкнется работодатель, если ему придется давать отгул большинству сотрудников.

«Никто не требует, чтобы все праздновали Рождество. Речь о том, чтобы отмечающие имели возможность не идти на работу в этот день, а вместо этого пойти в храм. Служба ночная, поэтому после бессонной ночи работа все равно будет плохой. Представьте себе, что православные люди в этот день празднуют Рождество, а атеисты выходят на работу. Вот как они будут работать, когда привычные корпоративные связи разорваны? Просто не будет хватать людей на работе. Найти подмену для большинства - это дело совершенно невозможное. На месте мусульман я бы порадовался: вам дают возможность поспать, а иногда этот день выпадает на пятницу», - сказал он.



Между тем, ранее партия «Коммунисты России». предложила продлить новогодние каникулы на две недели в связи с ухудшившейся ситуацией по распространению коронавируса.

