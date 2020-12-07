«Неразумно и смешно». Кураев об отмене выходного на Рождество
Запрещенный в служении протодиакон в эфире НСН объяснил, с какими проблемами столкнется работодатель, если ему придется давать отгул большинству православных сотрудников.
Рождество, которое отмечают 7 января, следует сделать рабочим днем, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Он подчеркнул, что этот праздник признает не вся страна. При этом депутат предложил 7 января отпускать с работы тех, кому необходимо отпраздновать Рождество.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, как относится к такой инициативе парламентария.
«Более неудачного времени, чем нынешнее, для такой дискуссии просто нет. Страна и так накануне локдауна, в этих условиях кто-то говорит о сокращении праздников. Это неразумно и смешно», - отметил он.
Священнослужитель уточнил, с какими проблемами столкнется работодатель, если ему придется давать отгул большинству сотрудников.
«Никто не требует, чтобы все праздновали Рождество. Речь о том, чтобы отмечающие имели возможность не идти на работу в этот день, а вместо этого пойти в храм. Служба ночная, поэтому после бессонной ночи работа все равно будет плохой. Представьте себе, что православные люди в этот день празднуют Рождество, а атеисты выходят на работу. Вот как они будут работать, когда привычные корпоративные связи разорваны? Просто не будет хватать людей на работе. Найти подмену для большинства - это дело совершенно невозможное. На месте мусульман я бы порадовался: вам дают возможность поспать, а иногда этот день выпадает на пятницу», - сказал он.
Между тем, ранее партия «Коммунисты России». предложила продлить новогодние каникулы на две недели в связи с ухудшившейся ситуацией по распространению коронавируса.
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