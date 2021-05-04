«Непростой период»: дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

Ранее стало известно, что Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. В совместном заявлении пары говорится, что это решение было принято «после многих размышлений и работы над отношениями». Экс-супруги продолжат совместную работу в благотворительном фонде Bill & Melinda Gates Foundation.

Дженнифер Гейтс поблагодарила своих подписчиков за «добрые слова и поддержку» и «уважение частной жизни ее семьи». Дочь четы Гейтс отметила, что она пытается «разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи».

При этом Дженнифер подчеркнула, что не будет комментировать подробности бракоразводного процесса.

