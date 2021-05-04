Билл Гейтс заявил о разводе с женой после 27 лет в браке
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе. Об этом миллиардер написал в своем Twitter.
В совместном заявлении пары указано, что они пришли к этому решению "после многих размышлений и работы над отношениями". Билл и Мелинда Гейтс прожили вместе 27 лет, у них трое детей. Также супруги организовали благотворительный фонд, который продолжает деятельность во всем мире.
Гейтсы подчеркнули, что будут продолжать работать в фонде вместе, однако "в новой фазе жизни" предпочитают быть по отдельности. Состояние семьи оценивается в 130 млрд долларов, однако о финансовой стороне развода пара не рассказала.
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