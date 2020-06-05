Непродовольственные магазины в Петербурге откроются 8 июня

Власти Петербурга объявили, что непродовольственные магазины города возобновят работу с 8 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что исключением станут магазины, находящиеся в торговых центрах.

Работу смогут начать магазины площадью не более 400 кв. метров и с отдельным входом. Из требуемых ограничений – концентрация людей не должна превышать более одного человека на 4 кв. метра.

Также разрешат возобновить деятельность офисам застройщиков и компаниям, занимающимся розничной продажей автомобилей. Клиенты могут посещать их по предварительной записи. При этом тест-драйвы машин останутся под запретом.



