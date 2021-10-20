Непривитый Песков рассказал о сроках ревакцинации Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не прошёл ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, процедура будет назначена, когда будет получено одобрение от врачей.

Пресс-секретарь президента заверил, что о ревакцинации главы государства будет объявлено публично. При этом сам Песков вообще не сделал прививку, он объяснил это сохранением у него « слишком высокого уровня» антител.

Представитель Кремля заразился коронавирусом в мае 2020 года. Он рассказал, что по ощущениям всё протекало как при заболевании гриппом. Песков также рассказал о потери обоняния и вкуса.

