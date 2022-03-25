«Неприличная утка». Песков прокомментировал сообщение о смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, однако находится в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.

Володин посоветовал сложить полномочия заявившему о смерти Жириновского сенатору

По его словам, новость о смерти политика — «неприличная утка».

«Сегодня кто-то «утку» запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив... под контролем врачей», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина появилась информация о смерти Жириновского, сообщает RT. Спустя некоторое время он удалил пост и принёс извинения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФейкЛДПРВладимир ЖириновскийДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры