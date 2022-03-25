«Неприличная утка». Песков прокомментировал сообщение о смерти Жириновского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, однако находится в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.
По его словам, новость о смерти политика — «неприличная утка».
«Сегодня кто-то «утку» запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив... под контролем врачей», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина появилась информация о смерти Жириновского, сообщает RT. Спустя некоторое время он удалил пост и принёс извинения.
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