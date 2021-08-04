Непредсказуемая инфекция. Врач заявила, что COVID-19 опасен даже для молодежи

Новая коронавирусная инфекция оказалась непредсказуемой и опасной из-за того, что вирус поражает практически все органы человека. Об этом сообщила Наталья Шиндряева.

«Поражаются не только легкие. Очень часто при COVID-19 страдают кровеносные сосуды, как следствие, все остальные органы испытывают кислородное голодание. Кроме того, в организме зараженного могут образоваться тромбы. Вирус влияет на состав крови, ее свертываемость. В результате мы имеем закупорку сосудов, которая приводит к инфарктам или инсультам», - предупреждает врач.

По словам Шиндряевой, вирус не обходит стороной и молодежь. Число заболевших среди молодых людей в последнее время значительно увеличилось. Врач считает вакцинацию единственным спасением в борьбе с коронавирусом.

«Мы, доктора, бьёмся за жизнь людей каждый день, но бывают случаи, когда мы проигрываем. Это очень печально для всех нас. Та возможность, которая у нас есть посредством вакцинации защитить себя и приостановить эту пандемию, это огромный шанс для всех для нас», - уверена Шиндряева.

Ранее врач назвала даты, когда вакцинированные особенно уязвимы.



