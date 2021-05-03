Непал заявил о прекращении авиаперелетов
Правительство Непала приняло решение о приостановке авиаперелетов. Россиянам рекомендуется покинуть страну до 6 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в Непале Алексея Новикова.
Внутренние перелеты прекратят с 3 мая, а международные рейсы отменят с 6 мая из-за резко ухудшившейся ситуации с коронавирусом в регионе. В больницах Непала не хватает свободных мест, оборудования и медикаментов.
Посольство РФ в Непале рекомендует всем российским гражданам покинуть страну. Пока не ясно, на какой срок приостановят авиасообщение. Ранее российское правительство прекратило авиаперелеты в Турцию на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, пишет Газета.ру.
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