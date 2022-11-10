Суд признал законным включение Макаревича* в список иноагентов
Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным включение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) в список физлиц-иноагентов. Об этом сообщает РЕН ТВ. Защитник музыканта адвокат Александр Передрук просил признать решение Министерства юстиции незаконным, а также убрать имя музыканта из перечня. Представитель Минюста заявил, что Макаревич действовал в интересах Украины, давал интервью СМИ-иноагентам и дискредитировал деятельность госорганов и главы государства. Музыкант попал в список иностранных агентов 2 сентября.
11 октября Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал слова Макаревича по поводу его включения в список иноагентов.
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