Суд признал законным включение Макаревича* в список иноагентов

11 октября Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал слова Макаревича по поводу его включения в список иноагентов.



