Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма жителей страны в редакцию, которые выразили недовольство поведением в Германии российского оппозиционера Алексея Навального, передает 360.
В частности, читатель газеты Вольфганг Хайнц считает неприемлемой критику Навальным бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, также он напомнил Навальному его националистические заявления на ранних стадиях его общественной деятельности.
Про ксенофобию Навального напомнил и Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга, Зальцер вспомнил про утверждение Навального о мигрантах, которые совершают каждое второе преступление в Москве.
Петер Фендт, другой читатель газеты, считает, что Шредер оживил экономику Германии, а сама страна заинтересована в связях с Россией.
Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.
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