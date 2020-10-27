Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма жителей страны в редакцию, которые выразили недовольство поведением в Германии российского оппозиционера Алексея Навального, передает 360.

В частности, читатель газеты Вольфганг Хайнц считает неприемлемой критику Навальным бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, также он напомнил Навальному его националистические заявления на ранних стадиях его общественной деятельности.

Навальный считает, что имел право покинуть Россию без разрешения Путина

Про ксенофобию Навального напомнил и Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга, Зальцер вспомнил про утверждение Навального о мигрантах, которые совершают каждое второе преступление в Москве.

Петер Фендт, другой читатель газеты, считает, что Шредер оживил экономику Германии, а сама страна заинтересована в связях с Россией.

Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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