Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков для ВПК России

Гражданин ФРГ был задержан в Лейпциге по подозрению в экспорте в Россию станков без соответствующего разрешения. Об этом заявили в пресс-службе немецкой генпрокуратуры.

Сообщается, что в доме гражданина, а также в служебных помещениях были проведены обыски.

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Он обвиняется в нарушении закона о внешней торговле. Компания, в которой подозреваемый бил директором, четыре раза продала в Россию промышленное оборудование, которое предназначалось для оборонных предприятий.

Прокуратура утверждает, что компания подозреваемого сотрудничала с российской фирмой, которая контролируется спецслужбой РФ.

Отмечается также, что компания из России приобретала высококачественные станки для поставок в российский ВПК.


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ФОТО: Flickr.com
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