Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков для ВПК России

Гражданин ФРГ был задержан в Лейпциге по подозрению в экспорте в Россию станков без соответствующего разрешения. Об этом заявили в пресс-службе немецкой генпрокуратуры.

Сообщается, что в доме гражданина, а также в служебных помещениях были проведены обыски.