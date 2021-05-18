Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков для ВПК России
Гражданин ФРГ был задержан в Лейпциге по подозрению в экспорте в Россию станков без соответствующего разрешения. Об этом заявили в пресс-службе немецкой генпрокуратуры.
Сообщается, что в доме гражданина, а также в служебных помещениях были проведены обыски.
Он обвиняется в нарушении закона о внешней торговле. Компания, в которой подозреваемый бил директором, четыре раза продала в Россию промышленное оборудование, которое предназначалось для оборонных предприятий.
Прокуратура утверждает, что компания подозреваемого сотрудничала с российской фирмой, которая контролируется спецслужбой РФ.
Отмечается также, что компания из России приобретала высококачественные станки для поставок в российский ВПК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- СМИ: Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата
- Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков для ВПК России
- Крашенинников рассказал о зарубежной недвижимости чиновников
- МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
- Роспотребнадзор временно закрыл Центральный детский магазин в Москве
- СМИ: Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
- В Кремле не усматривают давления на независимые СМИ в расширении списка иноагентов
- Минюст РФ объявил о создании единого портала бесплатной юридической помощи
- В Кремле дали совет тем, кто считает себя уволенным из-за поддержки Навального
- В МИД Австрии ответили на «проклятие» Эрдогана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru