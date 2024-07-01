Немецкий шпиц продолжает возглавлять рейтинг популярных пород собак в России
Самой популярной породой собак в России уже восьмой год подряд становится немецкий шпиц, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Голубев отметил, что в 90-е годы в России было популярно заводить больших собак, например, кавказских овчарок или ротвейлеров. Сейчас этот тренд поменялся. Современные россияне чаще заводят небольших собак-компаньонов, сказал Голубев в беседе с агентством городских новостей «Москва».
По его словам, небольшие породы собак легче уживаются в городской среде. Питомцев небольшого размере можно брать с собой в магазины и другие заведения. а также в путешествия.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину пару собак породы пхунсан, напоминает RT.
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