Немецкие врачи готовятся сделать заявление о состоянии Навального
Заявление медиков берлинской клиники Charite, которые лечат оппозиционного российского политика и блогера Алексея Навального, запланировано на понедельник. Формат еще не утвержден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя клиники Мануэлу Цингл.
«Заявление лечащих врачей, возможно, последует в понедельник», - заявила Цингл.
Она отметила, что формат заявления «обсуждается» в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса. Пока остается неизвестным, проведет ли врачи пресс-конференцию или сделают письменное заявление.
Также Цингл отметила, что обследования российского пациента продолжаются.
«Невозможно пока сказать, сколько они (обследования - прим. НСН) продлятся», - сказала она.
Ранее 22 августа в минздраве Омской области рассказали, что в моче российского оппозиционного блогера Алексея Навального обнаружили алкоголь и кофеин.
Оппозиционер находится в коме. Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в БСМП-1. В СМИ появились публикации о подозрении на отравление. Алексея Навального через чай – единственный напиток, который он употреблял перед полетом.
Российские врачи не нашли следов яда в организме Навального. При этом, по данным Управления МВД по Омской области, на одежде, руках, ногтях и волосах оппозиционера Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил-дифенил-фосфат.
Навальный по инициативе берлинской организации Cinema for Peace был транспортирован в Берлин из Омска, где произошла задержка с его отправкой - из-за желания экипажа отдохнуть. Риск за транспортировку Алексея Навального взяли на себя его супруга и брат. По данным организаторов перелета, блогер хорош перенес полет. Его состояние - без ухудшения, однако, остается критическим.
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