Немецкие СМИ рассказали, как санкции США помогли России

Немецкие журналисты обратили внимание на официальные данные Минэнерго США. Они свидетельствуют, что в октябре Россия стала второй по поставкам нефти в США, обогнав Мексику.

В материале также говорится о росте поставок российской нефти в страны Европы, сообщает РЕН ТВ. За 11 месяцев 2019 года они выросли на 3,8%.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил, что США при росте добычи сланцевой нефти лёгких сортов нуждается в больших объёмах импортной тяжёлой нефти для загрузки американских НПЗ и удовлетворения внутреннего спроса на моторное топливо.

