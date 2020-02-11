Немецкие СМИ рассказали, как санкции США помогли России

11 февраля 202008:29

Санкции США против крупных экспортёров нефти, таких как Венесуэла и Иран, помогли России нарастить поставки этого сырья американцам. Об этом написало немецкое издание Die Welt.

Подсели на тяжёлые. Аналитик объяснил зависимость США от российской нефти

Немецкие журналисты обратили внимание на официальные данные Минэнерго США. Они свидетельствуют, что в октябре Россия стала второй по поставкам нефти в США, обогнав Мексику.

В материале также говорится о росте поставок российской нефти в страны Европы, сообщает РЕН ТВ. За 11 месяцев 2019 года они выросли на 3,8%.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил, что США при росте добычи сланцевой нефти лёгких сортов нуждается в больших объёмах импортной тяжёлой нефти для загрузки американских НПЗ и удовлетворения внутреннего спроса на моторное топливо.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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