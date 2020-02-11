Немецкие СМИ рассказали, как санкции США помогли России
Санкции США против крупных экспортёров нефти, таких как Венесуэла и Иран, помогли России нарастить поставки этого сырья американцам. Об этом написало немецкое издание Die Welt.
Немецкие журналисты обратили внимание на официальные данные Минэнерго США. Они свидетельствуют, что в октябре Россия стала второй по поставкам нефти в США, обогнав Мексику.
В материале также говорится о росте поставок российской нефти в страны Европы, сообщает РЕН ТВ. За 11 месяцев 2019 года они выросли на 3,8%.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил, что США при росте добычи сланцевой нефти лёгких сортов нуждается в больших объёмах импортной тяжёлой нефти для загрузки американских НПЗ и удовлетворения внутреннего спроса на моторное топливо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- За демографический взрыв. В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
- Немецкие СМИ рассказали, как санкции США помогли России
- Руководство ГТРК «Камчатка» побеседовало с рассмеявшейся из-за льгот ведущей
- Самолёт S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности
- Трое погибли в ДТП в Челябинской области