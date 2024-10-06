Немецкие археологи попытались определить участников древнейшей битвы в Европе
Немецкие археологи обнаружили останки сотен воинов времен бронзового века, передает РИА Новости.
Отмечается, что теперь ученые пытаются определить, кто именно был участниками древнейшей и самой масштабной битвы в Европе в долине реки Толлензе. Известно, что сражение произошло еще до появления письменности.
По данным источника, в битве могли участвовать тысячи человек. Об этом свидетельствуют сотни найденных останков, которым, по словам ученых, может быть до 3 тысяч 300 лет.
Сейчас специалисты пытаются определить, какие именно племена древних жителей Германии принимали участие в боях, и как исход древнего побоища отразился на истории Европы и всего человечества.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона.
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