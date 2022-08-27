Немецкая журналистка усомнилась, что россияне могут покупать шоколад и печенье

Вагнер отметила, что в столичных супермаркетах «большинство привычных предметов все еще на месте». Как указала журналистка, на полках остаются печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, стиральные порошки Persil и Ariel, шоколад брендов Milka, Lindt, Ritter Sport, косметика Nivea и L'Oreal, йогурты Danone.

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?» – задалась вопросом Вагнер.

Журналистка утверждает, что большинство жителей России покупает более дешевые отечественные аналоги товаров зарубежных марок. Вагнер сделала такие выводы, опросив двух покупателей-пенсионеров, которые не приобретали западные товары.

