Немецкая журналистка усомнилась, что россияне могут покупать шоколад и печенье
Нехватки товаров в российских магазинах нет, однако россияне вряд ли способны покупать такие продукты, как шоколад и кофе известных иностранных брендов, считает корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер. Об этом журналистка написала в свое статье о последствиях антироссийских санкций Запада.
Вагнер отметила, что в столичных супермаркетах «большинство привычных предметов все еще на месте». Как указала журналистка, на полках остаются печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, стиральные порошки Persil и Ariel, шоколад брендов Milka, Lindt, Ritter Sport, косметика Nivea и L'Oreal, йогурты Danone.
«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?» – задалась вопросом Вагнер.
Журналистка утверждает, что большинство жителей России покупает более дешевые отечественные аналоги товаров зарубежных марок. Вагнер сделала такие выводы, опросив двух покупателей-пенсионеров, которые не приобретали западные товары.
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