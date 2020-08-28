Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального

Алексей Навальный остается в искусственной коме. Он по-прежнему находится на аппарате искусственного дыхания. Об этом сообщили в клинике Charite в Берлине, в которой он лечится.

В медучреждении также сообщили, что состояние политика остается стабильным. Симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику, отметили немецкие медики, сообщает телеканал "360".

Рошаль заступился за лечивших Навального омских врачей

Состояние Навального серьезное, но угрозы жизни нет. Врачи снова заявили, что пока последствия на организм, которые может оказать отравление, неясны.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает российские власти причастными к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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