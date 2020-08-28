Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального

Алексей Навальный остается в искусственной коме. Он по-прежнему находится на аппарате искусственного дыхания. Об этом сообщили в клинике Charite в Берлине, в которой он лечится.

В медучреждении также сообщили, что состояние политика остается стабильным. Симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику, отметили немецкие медики, сообщает телеканал "360".