Рошаль заступился за лечивших Навального омских врачей
Врачи в Омске при госпитализации Алексея Навального сработали оперативно и профессионально – фактически спасли ему жизнь, заявил доктор Леонид Рошаль.
Состояние Навального стабилизировали ещё в Омске, так что никакой необходимости для перевода политика, например, в Москву, не было, подчеркнул Рошаль. По его словам, критика в адрес омских специалистов исходит от «неврачей», передаёт ТАСС.
Использующийся в качестве антидота при отравлениях атропин Навальному начали вводить сразу же по прибытии в омскую больницу, добавил он.
«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», - сказал Рошаль.
Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику.
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