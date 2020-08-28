Рошаль заступился за лечивших Навального омских врачей

Врачи в Омске при госпитализации Алексея Навального сработали оперативно и профессионально – фактически спасли ему жизнь, заявил доктор Леонид Рошаль.

Состояние Навального стабилизировали ещё в Омске, так что никакой необходимости для перевода политика, например, в Москву, не было, подчеркнул Рошаль. По его словам, критика в адрес омских специалистов исходит от «неврачей», передаёт ТАСС.

Использующийся в качестве антидота при отравлениях атропин Навальному начали вводить сразу же по прибытии в омскую больницу, добавил он.

«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», - сказал Рошаль.

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику.

