Немец снял пародию на сюжет о «дворце»-недострое в России и обиделся на журналистов

Владелец виллы в Германии, где останавливался российский политик Алексей Навальный, снял пародию на сюжет «России-1» о недостроенном дворце бизнесмена Аркадия Ротенберга в Геленджике. Об этом сообщает издание «Подъем».

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Собственник виллы в кадре купается в бассейне, проверяет работу унитаза, прыгает по кухне. При этом на мужчине почему-то рыжий парик.

Когда сюжет показали в эфире программы «Вести недели», домовладелец заявил, что не ничего не знал о съемке внутри здания.

По словам автора сюжета Анастасии Поповой, владелец особняка был в курсе, что на виллу заселяет журналистов телеканала «Россия», которые находятся рабочей командировке. Она отметила, что документ не вызвал у хозяина дома интереса.

Навальный в январе опубликовал на своём Youtube-канале фильм о «дворце» на мысе Идокопас, якобы принадлежащем Путину. Позже президент заявил, что земельный участок и здание не принадлежат ему либо членам его семьи. Бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром здания.

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ТЕГИ:ЖурналистыТелевидениеАлексей НавальныйГермания
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