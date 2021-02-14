Немец снял пародию на сюжет о «дворце»-недострое в России и обиделся на журналистов

Собственник виллы в кадре купается в бассейне, проверяет работу унитаза, прыгает по кухне. При этом на мужчине почему-то рыжий парик.

Когда сюжет показали в эфире программы «Вести недели», домовладелец заявил, что не ничего не знал о съемке внутри здания.

По словам автора сюжета Анастасии Поповой, владелец особняка был в курсе, что на виллу заселяет журналистов телеканала «Россия», которые находятся рабочей командировке. Она отметила, что документ не вызвал у хозяина дома интереса.

Навальный в январе опубликовал на своём Youtube-канале фильм о «дворце» на мысе Идокопас, якобы принадлежащем Путину. Позже президент заявил, что земельный участок и здание не принадлежат ему либо членам его семьи. Бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром здания.

