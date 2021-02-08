Лавров: Фильм о «дворце Путина» снят с помощью властей ФРГ

Фильм оппозиционера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину «дворце» в Геленджике снят в сотрудничестве с властями Германии. Об этом сообщается в ответах главы МИД России Сергея Лаврова на вопросы СМИ, опубликованных на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Навальный в своём видеорасследовании демонстрирует материалы из некого «личного дела Путина», полученного в здании бывшей резидентуры разведки СССР в Дрездене.

«Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», — добавил Лавров.

Как отметил министр, в немецком МИД объяснили, что доступ к архивам был согласован с соответствующим ведомством, и в материалах не содержалось никаких секретных данных.

Навальный в январе опубликовал на своём Youtube-канале фильм о «дворце» на мысе Идокопас, якобы принадлежащем Путину. Позже президент заявил, что земельный участок и здание не принадлежат ему либо членам его семьи.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, владельцами «дворца» могут быть один или два предпринимателя, имена которых не разглашаются, отмечает РИА ФАН. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром здания, сообщает «Свободная пресса».

