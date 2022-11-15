«Нелегальная перепродажа»: В отрасли объяснили повышение цен на препарат от диабета
Эксперты фармацевтического рынка Николай Беспалов и Сергей Шуляк заявили о нелегальной продаже препарата «Оземпик», на который цены незаконно выросли в два раза.
Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» реализуется участниками рынка по завышенной цене с использованием нелегальных схем, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» производства датской компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в 2-3 раза выше предельной зарегистрированной, следует из данных онлайн-справки Aptekamos.ru.
«Это не рост цен, это какая-то нелегальная схема, где данный препарат, который выдается по бесплатному рецепту, попадает в розницу. Он может продаваться в рознице, но если бы официально продавался препарат, он бы продавался без превышения цены. Это реализуется серыми путями. На официальном рынке с ценами на лекарства все стабильно», - отметил Шуляк.
Со своей стороны, директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов подчеркнул, что этим вопросом должны заняться правоохранители, ведь препарат в какой-то степени можно считать уникальным.
«Речь идет не о санкционных проблемах, это просто жадность конкретных игроков, конкретные игроки занимаются перепродажей этого препарата, нарушают закон. На препарат цены регулируются государством, это спекуляция. В своей группе этот препарат уникален с определенным набором свойств», - заметил он.
Ранее сообщалось, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина «Амоксиклав». В Минпромторге России подтвердили факт дефицита, но заверили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся.
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