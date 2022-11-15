«Нелегальная перепродажа»: В отрасли объяснили повышение цен на препарат от диабета

Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» реализуется участниками рынка по завышенной цене с использованием нелегальных схем, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» производства датской компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в 2-3 раза выше предельной зарегистрированной, следует из данных онлайн-справки Aptekamos.ru.

«Это не рост цен, это какая-то нелегальная схема, где данный препарат, который выдается по бесплатному рецепту, попадает в розницу. Он может продаваться в рознице, но если бы официально продавался препарат, он бы продавался без превышения цены. Это реализуется серыми путями. На официальном рынке с ценами на лекарства все стабильно», - отметил Шуляк.