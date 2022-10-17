Цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года.
«Можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года», - цитирует Самойлову ТАСС.
Она отметила, что серьезное повышение цен фиксировалось в марте и апреле 2022 года.
Ранее стало известно, что в России резко сократились продажи «Феназепама». Основной его производитель – компания «Валента Фармацевтика» – за девять месяцев 2022 года ввел в обращение лишь 25 серий препарата в таблетках. Год назад в обращение поступили 95 серий лекарства, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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