Клименко призвал не бояться «рабства» из-за цифровизации россиян
Экс-советник президента РФ по развитию интернета рассказал в эфире НСН о плюсах единого регистра, где будут содержаться все данные о россиянах.
Государственная дума 17 апреля приняла во втором чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Документ, внесённый кабинетом министров, определяет структуру сервиса, который будет включать в себя полную информацию о каждом гражданине страны – от появления на свет до кончины.
В эфире НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал, что в России сегодня так много реестров, что их давно пора объединить в один, и паниковать по этому поводу не стоит.
«Ну, во-первых, у нас есть несколько ведомств, которые так или иначе ведут свои реестры – МВД, Федеральная миграционная служба, Минздрав и так далее. У нас достаточно большой объем данных, хранимых в каждом ведомстве. Поэтому как-то смешно в 2020 году не иметь единого реестра, и что в связи с этим понадобилось единое законодательство. Ведомства у нас довольно бюрократизированы и не хотят делиться своими данными, а по идее все должно идти от одного конца, и никто не должен придумывать свою базу данных. В этом смысле, наверное, закон был необходим. А что касаемо цифрового рабства – это мне напоминает ситуацию, когда в Москве появились камеры на улицах и было много разных споров: «а вдруг, а чего, а где», но по примеру Москвы мы видим, что 190 тысяч камер к рабству пока не привели, а вот к борьбе с преступностью вполне себе, о чем говорит статистика. Цифра — это вещь прозрачная и полезная» - заявил Клименко.
Идея цифровизации общества имеет как сторонников, так и противников. Первые считают, что это поможет контролировать ситуацию во время глобальных катаклизмов, подобных нынешней пандемии коронавируса. Вторые заявляют, что население в конце-концов будет загнано в «цифровой концлагерь».
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