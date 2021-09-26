Некоторым категориям россиян с 1 октября поднимут зарплату

На нее могут рассчитывать сотрудники, в частности, спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других.

Средний рост заработной платы составит около четырех процентов и зависит от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже федерального уровня.

Индексация не коснется сотрудников бюджетных сфер. Речь идет о медработниках, педагогов и других, так как им оклады индексируют с 1 января.

Как сообщалось, большинству россиян не хватает до зарплаты порядка пяти тысяч рублей. Почти 67% граждан не хватает ежемесячного дохода.

