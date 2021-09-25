Опрос: 67% россиян не хватает пяти тысяч рублей до зарплаты

Большинству россиян не хватает до зарплаты порядка пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Аналитики опросили пять тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны и выяснили, что почти 67% граждан не хватает ежемесячного дохода. При этом 33% респондентов назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни.

Почти половина опрошенных (49,6% ) отметили, что им обычно не хватает около 5 тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов в конце месяца. При этом 20,6% россиян не хватает 10-15 тысяч рублей, 19,8% недостает 20-25 тысяч рублей, 10% — более 30 тысяч рублей.

Кроме того, исследователи выяснили, что около 27,8% опрошенных делают накопления. Более половины (58,7%) из них ежемесячно откладывают менее 5 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч рублей, 10,7% — от 15 до 20 тысяч. Лишь менее девяти процентов респондентов (8,6%) могут откладывать более 20 тысяч рублей каждый месяц.

Формирующие сбережения россияне обычно копят на покупку техники, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, жилье, образование, подушку безопасности после выхода не пенсию.

