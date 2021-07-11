Некоторые россияне получат в июле дополнительный выходной
Встреча исламского праздника Курбан-байрам станет выходным днем в некоторых регионах России, сообщает ToDay News Ufa.
В текущем году встреча окончания хаджа придется на 20 июля. Власти Башкирии объявили, что продолжительность рабочего дня 19 июля сократят на один час. Введение дополнительного выходного дня в сроки отпусков включаться не будет.
Также ради празднования Курбан-байрама выходной сделают в Татарстане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Крыму.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить дополнительные выходные. Он отметил, что в России соотношение рабочего и нерабочего времени сбалансировано.
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