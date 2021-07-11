Некоторые россияне получат в июле дополнительный выходной

В текущем году встреча окончания хаджа придется на 20 июля. Власти Башкирии объявили, что продолжительность рабочего дня 19 июля сократят на один час. Введение дополнительного выходного дня в сроки отпусков включаться не будет.

Также ради празднования Курбан-байрама выходной сделают в Татарстане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Крыму.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить дополнительные выходные. Он отметил, что в России соотношение рабочего и нерабочего времени сбалансировано.

