«Некорректный вопрос»: Депутаты поспорили о повышении суточных в командировках

Федот Тумусов заявил НСН, что цены растут, а суточные не меняются, а Ярослав Нилов уверен, что сейчас некорректно поднимать этот вопрос.

Размер суточных в командировках для депутатов с учетом налога составляет 100 рублей, это небольшая сумма, но сейчас не время поднимать этот вопрос, заявил НСН депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее глава фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников обратился с просьбой к министру финансов Антону Силуанову с просьбой повысить командировочные выплаты чиновникам. Он пожаловался, что предельный не облагаемый НДФЛ размер суточных в командировках не менялся уже 14 лет. Нилов отметил, что в Госдуме этот вопрос не обсуждается.

Основатель SuperJob: Все крупные работодатели оплачивают сотруднику проезд до работы
«Это регулируется постановлением правительства, сейчас размер выплат составляет 100 рублей в сутки. В Госдуме этот вопрос не обсуждался. Конечно, ста рублей в день не хватает, но в современных условиях при том уровне МРОТ и при разницах в зарплатах ставить этот вопрос не очень корректно. В коммерческих организациях свои подходы. Для госслужащих этот подход сейчас поднимать некорректно», - подчеркнул он.

Со своей стороны, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов выступил за повышение, заметив, что цены растут, а размер суточных не меняется.

«Денег никогда не бывает много, человек в данном случае едет в какое-то другое место. Суть суточных в том, что это компенсация дополнительных расходов человека в другом городе. Это транспортные расходы, питание и прочие вещи. Раньше это были копейки, сейчас немного подняли до 100 рублей, сейчас само учреждение определяет этот размер. Это определяется по рискам в зависимости от ситуации. Стоило бы эту сумму увеличить, так как цены растут, инфляцию никто не отменял», - заключил собеседник НСН.

Силуанов пообещал, что обсудит вопрос повышения размера командировочных госслужащим с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ФинансыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры