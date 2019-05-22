Нейтрализованные во Владимирской области боевики готовили теракт

Нейтрализованные в результате антитеррористический операции боевики во Владимирской области были членами одной из террористических организаций. Об этом сообщил представитель Информационного центра НАК Александр Поляков. Они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей, передает РЕН ТВ.

По словам представителя НАК, боевики открыли стрельбу по правоохранителям после того, как им предложили сдаться. Боевики были нейтрализованы ответным огнем, сообщает РИА ФАН. Личности бандитов предварительно установлены. Контртеррористическая операция прошла в городе Кольчугино Владимирской области. Боевики засели в одном из частных домов. На месте перестрелки найдено оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Ранее правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин рассказал НСН, что в российских тюрьмах идеология ИГ (террористическая организация, запрещена в России) не популярна.



