«Нехороший» коронавирусный рекорд, семь лет за нарушение карантина и обесценившаяся нефть

Суточный рост числа заболевших коронавирусом в России поставил неприятный рекорд: сразу плюс пятьсот человек. Совокупное количество больных COVID-19, по данным на сайте «стопкоронавирус.рф», составило 2337 человек. 17 пациентов с таким диагнозом скончались. В числе заразившихся – один из героев нашего времени, главврач больницы №40 в Коммунарке, которая принимает коронавирусных больных. Денис Проценко написал в соцсетях, что самоизолировался в своем рабочем кабинете и продолжает руководить медучреждением дистанционно. Между тем, с ним контактировал весь медперсонал клиники, - отмечает «Газета.ру».





Правительство получило право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории страны или ее части.