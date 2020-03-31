«Нехороший» коронавирусный рекорд, семь лет за нарушение карантина и обесценившаяся нефть
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Суточный рост числа заболевших коронавирусом в России поставил неприятный рекорд: сразу плюс пятьсот человек. Совокупное количество больных COVID-19, по данным на сайте «стопкоронавирус.рф», составило 2337 человек. 17 пациентов с таким диагнозом скончались. В числе заразившихся – один из героев нашего времени, главврач больницы №40 в Коммунарке, которая принимает коронавирусных больных. Денис Проценко написал в соцсетях, что самоизолировался в своем рабочем кабинете и продолжает руководить медучреждением дистанционно. Между тем, с ним контактировал весь медперсонал клиники, - отмечает «Газета.ру».
Правительство получило право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории страны или ее части.
– в целях экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением инфекции. Законопроект экстренно приняла Госдума и уже одобрил Совет Федерации. Кроме того, Госдума приняла законопроект о наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате нарушения умирает два человека и более, закон предусматривает за это до семи лет лишения свободы. Просто за нарушение режима карантина штраф составит от 500 000 до 700 000 рублей.
Россия прислала США медоборудование для борьбы с коронавирусом, - сообщил журналистам президент Трамп.
Прибыл «очень и очень большой самолет медицинского оборудования», - сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, - заметив, что ситуация с короонавирусом многому научила Соединенные Штаты. В США зафиксировано более 160 тысяч случаев заболевания COVID-19, число жертв заболевания вплотную приблизилось к трем тысячам.
Российская нефть подешевела до 13 долларов.
Именно столько сейчас стоит баррель марки Urals. Как отмечает РБК, при такой цене обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ. Последний, у примеру, принесет в бюджет страны, по экспертным оценкам, примерно 240 млрд рублей, тогда как в прошлом году поступления от этого налога составили более 5 трлн или почти 35% всех доходов госказны.
Как в таких случаях говаривал один видный российский политический деятель, «здоровья вам и хорошего настроения!»
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