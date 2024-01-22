Неделя в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда пройдёт на выставке «Россия»

Так называемая Героическая неделя пройдет на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в четь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как объявил заместитель губернатора Северной столицы Борис Пиотровский, мероприятия будут проводиться с 24 по 28 января.

Посетители получат возможность увидеть символы блокады: метроном, керосинку, светящиеся значки «светлячки» с фосфором для перемещения в темноте, блокадный хлеб и карточки на его получение. В экспозиции также представят макет обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда.

Выставка «Флот для блокадного Ленинграда» откроется в Кронштадте

В программе также значится презентация межрегионального электронного проекта, рассказывающего о судьбах эвакуированных из осажденного города. Гостям предложат принять участие в разработке маршрута блокадного трамвая, побывать на занятии по медальерике, позвонить по историческому телефону.

Перед посетителями выступит Хор Турецкого с военными песнями. В субботу, 27 января на ВДНХ в павильоне «Россия - моя история» откроется выставка «И музы устояли». Она посвящена творческой интеллигенции блокадного Ленинграда.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», из Петербурга на ВДНХ привезут также кота Елисея - символ ленинградских животных, которые уничтожали крыс.

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Фото: t.me/Piotrovsky
ТЕГИ:ВДНХВыставкаБлокада Ленинграда

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