Неделя в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда пройдёт на выставке «Россия»

Так называемая Героическая неделя пройдет на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в четь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как объявил заместитель губернатора Северной столицы Борис Пиотровский, мероприятия будут проводиться с 24 по 28 января.

Посетители получат возможность увидеть символы блокады: метроном, керосинку, светящиеся значки «светлячки» с фосфором для перемещения в темноте, блокадный хлеб и карточки на его получение. В экспозиции также представят макет обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда.