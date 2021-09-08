Собянин внес в МГД поправки об ужесточении штрафов для «отмороженных» автомобилистов
Мэр Москвы Сергей Собянин внёс на рассмотрение в Мосгордуму поправки, которые в 10 раз увеличивают штрафы автомобилистам за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В ответ на многочисленные жалобы жителей Москвы глава столицы предлагает внести поправки в московское и федеральное законодательство, и повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины с 500 до 5 тысяч рублей для транспорта мощностью до 200 л.с., а также прибавлять к этой сумме по 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Таким образом, владелец 400-сильного авто заплатит уже 10 тысяч рублей
«Прогрессивный» штраф для мотоциклистов будет начинаться с 50 л.с., а для грузовиков - с 250 л.с.
Кроме того, предлагается запретить эксплуатацию в столице автомобилей и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время, а также задерживать такой транспорт и помещать его на спецстоянку - до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим..
Также поправки предлагают штрафовать за нарушение тишины с использованием камер фото- видеофиксации нарушений, оборудованных шумомерами, что обеспечит системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.
«Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам», - резюмировал Собянин.
Ранее в МВД России опровергли введение нового штрафа для автовладельцев за установку дополнительных акустических систем на автомобиль.
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