«Небезопасная площадка»: Мошенники стали красть аккаунты авторов на YouTube

YouTube опасная площадка, так как модерация видеохостинга оставляет желать лучшего, заявил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа. Его слова приводит «ФедералПресс».

По его словам, мошенники уже не первый год реализуют свои преступные схемы на этой платформе.

Так, преступники воруют каналы популярных блогеров, или ведут трансляции с дипфейками знаменитостей в реальном времени.

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Автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» Александр Малькевич отметил, что модераторы YouTube успевают удалять только безобидные каналы, а фейки и другой противоправный контент платформа чаще всего игнорирует.

Гогуа подчеркнул, что отечественные площадки VK Видео», RUTUBE, «Платформа» и NUUM более ответственно подходят к безопасности своих пользователей.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал падение трафика у YouTube в РФ в сетях фиксированной связи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
ТЕГИ:ВидеоYoutube

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