«Небезопасная площадка»: Мошенники стали красть аккаунты авторов на YouTube

YouTube опасная площадка, так как модерация видеохостинга оставляет желать лучшего, заявил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа. Его слова приводит «ФедералПресс».

По его словам, мошенники уже не первый год реализуют свои преступные схемы на этой платформе.

Так, преступники воруют каналы популярных блогеров, или ведут трансляции с дипфейками знаменитостей в реальном времени.