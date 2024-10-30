«Небезопасная площадка»: Мошенники стали красть аккаунты авторов на YouTube
YouTube опасная площадка, так как модерация видеохостинга оставляет желать лучшего, заявил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа. Его слова приводит «ФедералПресс».
По его словам, мошенники уже не первый год реализуют свои преступные схемы на этой платформе.
Так, преступники воруют каналы популярных блогеров, или ведут трансляции с дипфейками знаменитостей в реальном времени.
Автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» Александр Малькевич отметил, что модераторы YouTube успевают удалять только безобидные каналы, а фейки и другой противоправный контент платформа чаще всего игнорирует.
Гогуа подчеркнул, что отечественные площадки VK Видео», RUTUBE, «Платформа» и NUUM более ответственно подходят к безопасности своих пользователей.
Ранее Роскомнадзор зафиксировал падение трафика у YouTube в РФ в сетях фиксированной связи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден призвал ВСУ атаковать военных КНДР
- Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине
- В Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России
- США ввели экспортные ограничения против 13 структур из России
- Сайт администрации Твери взломала одна из старейших группировок Украины
- Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно
- Колокольцев: Число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%
- Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум отменили помолвку и расстались
- Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым
- Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru