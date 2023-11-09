«Сам проголосовал!»: Мэр Стрежевого назвал опрос о своем увольнении шуткой

Жители города Стрежевой в Томской области довели своего мэра до нервного срыва: Дениченко пообещал уволиться, если горожане проголосуют за этот вариант в опросе в Telegram-канале градоначальника. СМИ растащили эту информацию, невольно призвав несколько тысяч человек тоже поучаствовать в опросе.

«Я ориентировался только на стрежечан. У меня, конечно, были на канале публикации, которые выходили на областной уровень, но вот такое впервые, я такого не ожидал! Если бы я предполагал, что такое будет, я бы этого не делал, а то, получается, что я и людям нервы пощекотал, и себе добавил седых волос. Вообще, моя цель была в том, чтобы дать понять горожанам, что пора прекратить писать жалобы на песок, соль и так далее. Я еще несколько дней назад понял это: каждый день приходят десятки сообщений на эту тему, а мы ведь пытаемся что-то сделать! Я просто хотел дать понять, что у меня тоже нервы не железные, хотел поставить точку. Мы, конечно же, все учтем, приведем город в порядок. Скоро и зима придет, ляжет нормальный снег, все будет в порядке», - сказал собеседник НСН.

Дениченко поделился, что знает о поддержке жителей, которую они активно выражали в комментариях к публикации с опросом.

«Первые сто комментариев к этой публикации – поддержка. Я понимаю, что меня жители поддерживают, но я не ожидал, что столько людей еще подключится, начнут голосовать за первый пункт, я сам за него проголосовал. Я не ожидал, что это выльется все в шоу такого уровня, это не было моей целью, я десять раз уже пожалел. В этой шутке пора ставить точку, успокоить жителей. Они переживают, у меня телефон разрывается. Меня и родственники ждут, все в панике», - заключил градоначальник.

Ранее мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, напоминает «Радиоточка НСН».

