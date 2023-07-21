У здания Мещанского суда задержали соратника Стрелкова Павла Губарева

Сотрудники полиции задержали Губарева возле здания суда из-за его речи после оглашения решения суда по делу Стрелкова.

Ранее Губарев приехал к суду, разместив у себя пост, что «каждый русский человек должен быть сегодня у Мещанского суда».

Павел Губарев — один из основателей самопровозглашенной ДНР. Весной 2014 года во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе, он объявил себя «народным губернатором» Донецкой области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

