У здания Мещанского суда задержали соратника Стрелкова Павла Губарева

Около здания Мещанского суда задержали Павел Губарев — соратника Игоря Стрелкова.

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Сотрудники полиции задержали Губарева возле здания суда из-за его речи после оглашения решения суда по делу Стрелкова.

Ранее Губарев приехал к суду, разместив у себя пост, что «каждый русский человек должен быть сегодня у Мещанского суда».

Павел Губарев — один из основателей самопровозглашенной ДНР. Весной 2014 года во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе, он объявил себя «народным губернатором» Донецкой области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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